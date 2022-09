Raffiche di vento ad Ancona, lungo il viale alberi caduti a terra: interdetta la corsia centrale

ANCONA - Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari, pioggia ed alberi caduti in strada. Anche il capoluogo dorico deve far fronte al maltempo che sta mettendo in ginocchio l'intera provincia. Nel pomeriggio di oggi alcuni grossi pezzi di alberi sono caduti nella corsia pedonale del viale della Vittoria. Altri invece hanno interessato la carreggiata, rischiando di colpire le auto presenti. Per fortuna non ci sono stati feriti. La via centrale è stata però interdetta in attesa dei vigili del fuoco.

Questa mattina a Jesi un grosso albero ha letteralmente diviso in due la strada. Un'auto è rimasta schiacciata sotto il peso del tronco mentre altre sono state danneggiate.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO