Allarme aggressione nel locale, due ragazzi sanguinanti: quello che è successo è un giallo

ANCONA - Ferito e sanguinante al volto nel locale da ballo. E' giallo suoi motivi che hanno portato il 25enne in ospedale. L'allarme è scattato la scosa notte per una persona rimasta vittima di aggressione. Sul posto è arrivata la polizia. La vigilianza privata ha portato gli agenti dal 25enne ancora sanguinante e sotto shock. Né lui e né gli amici hanno dato spiegazioni su quello che era accaduto. Gli amici, in particolare, hanno riferito di aver trovato il ragazzo a terra fuori dal locale, ma di non saperne altro.

Fuori, poggiato su un’autovettura in sosta, c'era un altro ragazzo con pantaloni e braccia sporchi di sangue. Quest'ultimo, 24enne, già conosciuto alle forze dell'ordine e destinatario di un avviso orale, aveva raccontato di essersi ferito cadendo accidentalmente. Gli addetti alla sicurezza hanno invece precisato che, poco prima, il 24enne era stato accompagnato fuori dal locale in quanto molesto. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto.