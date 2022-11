Azzannato da tre cani lungo la pista ciclabile, sul posto l'eliambulanza: choc nell'area verde

CASTELBELLINO - Stava correndo lungo la pista ciclabile "La via dei tesori" quando è stato azzannato ad una gamba da tre molossoidi. Paura ieri mattina per un 60enne del posto. Una zona molto frequentata soprattutto nelle belle giornate di sole, dove famiglie e ciclisti si ritrovano per fare attività fisica all'aria aperta.

Sul posto la Croce Rossa di Castelplanio, l'eliambulanza e l'automedica del 118. Il 60enne, rimasto sempre cosciente, è stato caricato nell'eliambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Per lui una profonda ferita alla gamba ma non è in pericolo di vita. Intervenuti anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e per ascoltare i proprietari dei tre cani.