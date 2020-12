Idee regalo per Natale: “Una single in fuga” di Beatrix Pezzati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Un libro per il periodo natalizio da gustare sul divano tra tisana, coperta e il riverbero delle luci dell’albero? Senza dubbio “Una single in fuga” di Beatrix Pezzati.

Perché è ironico, divertente, con punte di riflessione sull’universo femminile. La protagonista Emma Applewhite è un po’ imbranata, pasticciona ma con un cuore grande e ogni donna potrebbe rivederci una parte di se stessa. Le aspirazioni di Emma sono quelle universali: trovare l’altra metà della mela e il lavoro ideale, avere amicizie fidate e una famiglia amorevole. Attraverso mille avventure da Londra a Palma di Maiorca, tra cadute e risalite, il destino e la volontà tesseranno la tela della sua vita, segnando anche il suo percorso di maturazione interiore. Fino a un epilogo inaspettato nella notte di Natale. Un libro che si legge tutto d’un fiato, sia per scorrevolezza che per la curiosità di sapere cosa accadrà nel capitolo successivo e parla di resilienza, con la quale la protagonista affronta le avversità della vita, ricominciando ogni volta con una nuova speranza.

Nella storia sono inserite ricette di dolci da leccarsi i baffi! Perfette da cucinare durante le feste, da passare mai come quest’anno chiusi in casa. La scrittrice è anconetana, città in cui vive e lavora come docente di Lettere. Il libro sta ottenendo ottime critiche da numerose book-blogger, visibili sulla pagina Facebook e Instagram dell’autrice www.facebook.com/unasingleinfuga. Il romanzo è disponibile in formato cartaceo solo su Amazon e in formato ebook in tutti gli store online.