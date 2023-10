Passaporti più veloci grazie ai nuovi uffici inaugurati in Questura

ANCONA - Sono stati inaugurati i nuovi uffici dello sportello Passaporti della Questura, completamente rinnovati anche da un punto di vista tecnologico, grazie alle dotazioni fornite di recente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Alla presenza del Questore Cesare Capocasa, del dirigente della Divisone di Polizia amministrativa e di Don Aldo Buonaiuto, che ha benedetto i nuovi locali, sono stati inaugurate tre nuove postazioni di “front office”, che garantiranno una riduzione complessiva della durata di permanenza negli uffici dei cittadini i quali presenteranno l’istanza per il rilascio del passaporto, e ben sei postazioni di “back office”, con tre stampanti dedicate, per velocizzare anche i processi di verifica, inserimento dati al Cen (il centro di elaborazioni dati del Ministero) e produzione finale dei titoli.

Attualmente il rilascio dei passaporti, dopo la presentazione dell’istanza, viene garantito in 15 giorni come stabilisce la normativa. Contemporaneamente il Questore di Ancona ha aumentato il numero di addetti allo sportello dell’Ufficio, con l’obiettivo di ridurre al massimo i tempi dell’agenda on line, fermo restando che viene sempre garantita la procedura di urgenza (per motivi di salute, lavoro, studio e turismo) grazie alla quale è possibile scrivere ad indirizzi e-mail (o telefonare allo 071-2288474) richiedendo un appuntamento per il rilascio del titolo con priorità e fuori da agenda on line:

- Questura di Ancona: dipps103.00N0@pecps.poliziadistato.it

- Commissariato Ps di Jesi: dipps103.5200@pecps.poliziadistato.it

- Commissariato Ps di Senigallia: dipps103.5400@pecps.poliziadistato.it

- Commissariato Ps di Osimo: dipps103.5300@pecps.poliziadistato.it

- Commissariato Ps di Fabriano dipps103.5100@pecps.poliziadistato.it

La Questura di Ancona ha inoltre dato avvio all’acquisizione dell’istanza per il rilascio del passaporto direttamente presso il domicilio del cittadino che abbia disabilità motorie. Personale dell’Ufficio Passaporti, in caso di richiesta dei soggetti aventi diritto (patologia permanente e comprovata da idonea documentazione medica) tramite apparati tecnologici recentemente forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che consentono di acquisire le impronte digitali necessarie per il documento valido per l’espatrio, si recherà presso il domicilio del richiedente che sia impossibilitato a raggiungere la sede dell’Ufficio Passaporti a causa delle proprie condizioni di salute. E’ possibile prenotare questo servizio tramite l’utenza telefonica 071-2288474 o inviando mail al seguente indirizzi: dipps103.00N0@pecps.poliziadistato.it.

Prosegue inoltre l’apertura straordinaria tutti i giovedì in Questura, per cui gli orari dello Sportello Passaporti della Questura sono i seguenti:

- Lunedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line”

- Martedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line”

- Mercoledì mattina (09-13) e pomeriggio (14-17) con prenotazione tramite “agenda on line”

- Giovedì apertura straordinaria mattina (09-13) con accesso libero senza prenotazione in agenda

- Venerdì mattina (09-13) con prenotazione tramite “agenda on line”

- Sabato solo ritiro dei passaporti (09-12)

Contemporaneamente i Commissariati P.S. della provincia (Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano) effettueranno altri open day, con accesso libero e senza prenotazione in agenda on line, dalle 8.30 alle 13.30, nelle seguenti date, nelle date del 28 ottobre, 11 e 25 novembre 2023.