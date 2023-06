Falsi intermediari assicurativi: attenzione alla nuova truffa online

ANCONA- Nuova truffa delle assicurazioni online, la Federconsumatori Ancona lancia l’allarme. Come funziona? In pratica si fa un preventivo sul portale della compagnia, che ha naturalmente un bug, si salva il preventivo e, a questo punto, un hacker prende tutti i dati personali, contatta il potenziale cliente spacciandosi per l’intermediario assicurativo. Il truffatore inganna il cliente dicendo che attraverso la sua presenza, è garantito un premio ridotto. Parte così il bonifico indirizzato al finto intermediario che, a sua volta, invia al cliente una copia perfetta della polizza della finta compagnia. Ignaro di tutto, il cliente girerà tranquilli ma senza copertura assicurativa, magari lo scoprirà se fermato dalle forze dell’ordine per un controllo. Il consiglio della Federconsumatori è di capire se si tratta di un premio troppo ridotto e se si può fare un controllo sull’elenco dell’albo degli assicuratori.