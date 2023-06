Traffico di cocaina proveniente dal Sud America, confiscati 350mila euro di beni

ANCONA- Ammontano a 350mila euro i beni confiscati dalle Fiamme Gialle a un anconetano, condannato nel 2011 per traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti provenienti dal Sud America. Il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona, su disposizione della Procura Generale di Perugia, ha dato esecuzione al provvedimento di confisca. La vicenda ha preso avvio dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria per l’importazione di cocaina dal Sud America, poi ceduta nelle piazze milanesi e marchigiane. Il caso è approdato prima alla Corte d’Appello di Perugia, dopo il rinvio della Corte di Cassazione a seguito di un ricorso per una seconda condanna per il reato di truffa, e successivamente alla Procura Generale di Perugia per l’esecuzione della pena. In questa sede sono state disposte le indagini di natura economico/patrimoniale per verificare se vi fosse sproporzione tra i redditi e le capacità economiche dichiarati dall’anconetano e il valore dei beni in suo possesso.

L’accertamento e la ricostruzione della posizione reddituale, eseguita dai militari del G.I.C.O. di Ancona in collaborazione la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Perugia, ha permesso di scoprire una situazione di completa difformità tra redditi dichiarati, tenore di vita e patrimonio, direttamente ed indirettamente riconducibili all’anconetano, acquisito in virtù dei considerevoli profitti illeciti conseguiti dalla commissione dei reati. La Procura Generale di Perugia ha disposto quindi il sequestro finalizzato alla confisca dei beni. L’uomo disponeva di numerose proprietà immobiliari ad Ancona e in Bulgaria (con la quale è in corso anche una rogatoria per la confisca di altre cinque unità immobiliari), beni mobili soggetti a registrazione e disponibilità finanziarie intestate a se stesso, al coniuge e ad altre persone. Sono stati confiscati un’abitazione ad Ancona, una Jeep Grand Cherokee, un motociclo Honda Gold Wing, polizze assicurative, conti deposito titoli e conti correnti per un valore complessivo di circa 350.000 euro. Salvo ricorso alla Suprema Corte, i beni verranno assegnati all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per il loro utilizzo in finalità istituzionali e di utilità sociale.