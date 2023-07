Tiziano Ferro, la festa è servita: «Finalmente di nuovo ad Ancona», poi "benedice" gli sposi

ANCONA - Bagno di folla doveva essere, bagno di folla è stato. Ancona ha accolto Tiziano Ferro con 22mila fan, lui ha risposto con i suoi capolavori e tanta energia sul palco dello stadio Del Conero. Non era la prima volta dell'artista di Latina ad Ancona ed è stato lui stesso a ricordarlo: «Finalmente ad Ancona, qui ho dato via a più di un tour» ha detto Ferro, che in città c'era stato l'ultima volta sei anni fa.

Un concerto di due ore, sulle note degli album che hanno fatto la storia di Tiziano Ferro: da "Rosso Relativo" a "Il Mondo è nostro". Ad esibirsi "insieme" a lui sono stati i tanti presenti, che hanno intonato la prime canzoni della scaletta e non sono mancati dei simpatici botta e risposta tra l'artista e i fan. C'è anche chi ha annuncato il proprio matrimonio con uno dei tanti cartelli, ricevendo la "benedizione" del cantante di Latina. Infine l'omaggio a Raffaella Carrà, supportato anche da un video in cui lei stessa lanciava Tiziano Ferro in una trasmissione televisiva, e a Mia Martini.