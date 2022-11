Terremoto Ancona, tre scuole cambiano sede: 480 allunni si trasferiscono (dove e da quando)

ANCONA - Sono 6 le scuole inagibili ad Ancona in seguito al terremoto del 9 novembre scorso. Tre, da giovedì prossimo, cambieranno sede per diversi mesi. In totale lo spostamento coinvolge 480 alunni. I primi giorni della settimana prossima saranno dedicati alla preparazione delle aule nelle nuove sedi e al trasferimento degli accessori. Tra lunedì e giovedì saranno le singole direzioni scolastiche a decidere per l’attivazione della Dad. Le decisioni sono state prese stamattina dopo un confronto tra sindaco Valeria Mancinelli, dirigenti scolastici dei plessi interessati e rappresentanti dei genitori nei consigli d’istituto.

Chi cambia sede

Scuola media "Podesti"

Tutte le classi (250 alunni) saranno trasferite nell’edificio delle Tommaseo, che ha 13 classi disponibili. Ne sono sufficienti 12 per gli alunni delle Podesti, una sarà destinata ad attività complementari. Un servizio messo a disposizione da Conerobus permetterà il trasferimento ogni mattina dall’ingresso delle Podesti, in via Urbino, a piazza Kennedy.

Scuola media "Pinocchio"

Sei classi saranno trasferite alle scuole Falcone (140 alunni), una nella sede della Montagnola (23 ragazzi). Anche in questo caso è stato organizzato un servizio navetta che raccoglierà gli studenti in un luogo prossimo a via della Madonnetta (da definire nelle prossime ore).

Classi che non possono restare andranno alle Falcone, 6 classi e una alla Montagnola. Anche per questa, operatività da giovedì. Già organizzato ervizio navetta Conerobus. Ragazzi raccolti in un luogo prossimo alla scuola (ancora da definire domattina).

Scuola materna "25 aprile"

Le tre sezioni (67 bambini) saranno ospitate nella vicina materna “Verne”, che ha altrettante classi disponibili.

Sull’entità dei danni, il sindaco Mancinelli ha spiegato che si tratta di situazioni che richiedono lavori: «ma l’inagibilità dell’edificio non vuol dire che crolla domani mattina- ha spiegato il primo cittadino- vuol dire ci sono problemi come controsoffitti che si sono staccati, che non compromettono la stabilità dell’edificio, ma non rende comunque utilizzabile la sede».

Sabin, Savio e Marconi

La materna Sabin, le elementari Savio e le medie Marconi, come comunicato ufficialmente ieri sera in una nota del Comune, sono oggetto di interventi che richiedono una settimana di tempo, dunque per queste non si è cercata una sede alternativa, sia per problemi di capienza, sia perché la sede avrebbe comunque avuto bisogno di giorni per essere attivata. Queste 3 scuole rimarranno chiuse per tutta la prossima settimana, fino a sabato compreso, cioè per il tempo strettamente necessario per eseguire i lavori di ripristino, dopo di che torneranno all'attività nella sede attuale. Per Savio e Marconi, le attività saranno portate avanti anche utilizzando strutture comunali come la Pinacoteca, il campo da Rugby o il museo Omero.