I tassisti aspettano i crocieristi: «Pronti ad accoglierli e a dare il nostro contributo»

ANCONA - “Siamo pronti a ricevere i turisti che arriveranno in città e a dare il nostro contributo perché la loro accoglienza, e il servizio offerto, siano i migliori possibili”. Gli operatori Taxi di Ancona si sono già organizzati per accogliere i croceristi attesi con gli approdi che da oggi, e ogni venerdì pomeriggio per tutta la stagione crocieristica, interesseranno il porto dorico.



“È un bel segnale che la categoria dei Tassisti vuole dare alla comunità”, interviene Luca Bocchino Responsabile sindacale e del settore Trasporti di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. I 32 operatori di Ancona si sono organizzati con turni speciali a rotazione così che, senza interrompere i servizi pubblici alla stazione ed in piazza della Repubblica, saranno garantiti servizi speciali in occasione degli approdi della MSC Armonia. “I tassisti sono consapevoli di essere i primi ad interfacciarsi con i turisti in arrivo e si sentono responsabili del fatto di far trovare loro un'accoglienza adeguata alle aspettative, accompagnandoli nelle ore di sosta nel porto dorico e offrendo anche un servizio personalizzato in base alle esigenze dei visitatori.”.



“Siamo orgogliosi del lavoro dei nostri tassisti”, prosegue Bocchino, “Hanno compreso l'importanza del ruolo e soprattutto, sacrificando anche turni di riposo, sono riusciti, in concomitanza con gli approdi, a dare un servizio ulteriore mantenendo efficiente quello che assicurano a tutta la cittadinanza”. Il lavoro svolto anche in collaborazione dell'Autorità Portuale, premia il gioco di squadra e l'interesse comune verso un’accoglienza integrata. Sono 30 gli scali previsti da parte della MSC Armonia al porto dorico nella stagione 2023.