Sostegno e promozione del tartufo, in Regione il primo incontro del Tavolo permanente di filiera

All’avvio della stagione di cavatura del bianco pregiato “Tuber magnatum” e delle fiere organizzate sul territorio regionale, si è svolto il primo incontro del Tavolo permanente di filiera del tartufo. Presieduto dall’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, l’incontro si è svolto in Regione con la partecipazione dei rappresentanti designati del settore tartufigeno. «Oltre a raccogliere le richieste delle categorie interessate, riferisce Antonini, abbiamo discusso sulle iniziative da intraprendere, a breve, per sostenere e promuovere uno dei prodotti identitari dell’enogastronomia regionale, volano di crescita dei nostri territori interni».

In particolare, è stato evidenziato come il rilancio dell’immagine del tartufo, brand regionale per eccellenza, non possa prescindere dalle azioni intraprese attraverso i progetti “Il tartufo delle Marche" e "Le Marche terra di tartufi”. «Le Marche - conclude l’assessore Antonini - dispongono di una ricchezza che va promossa a 360 gradi e in ogni stagione dell’anno, puntando sulla ristorazione e sulla varietà della nostra produzione enologica. La Regione è al fianco degli operatori del settore, raccogliendo le utili indicazione che vengono dal Tavolo permanete di filiera». L’organismo è composto dai rappresentanti dell’Assemblea legislativa (il consigliere Giacomo Rossi), delle associazioni dei tartufai, dei tartuficoltori, delle associazioni dei trasformatori e commercianti del tartufo, dei Centri sperimentali di tartuficoltura delle associazioni agricole e delle Unioni montane marchigiane.