La Baraccola regno dei supermercati: ne arriva un altro

ANCONA- Un altro supermercato è in arrivo alla Baraccola, il settimo nel giro di 3 Km. Sorgerà nei locali dell’ex Bingo, in via Pontelungo 159. Come si evince dalla determina pubblicata nell’albo Pretorio del Comune di Ancona, la Conferenza dei Servizi si è conclusa in maniera positiva ed ha autorizzato l’Eurospin Tirrenica S.p.a. a realizzare due edifici commerciali in quell’area: un supermercato e un altro stabile da locale ad altra attività. Dunque, è molto probabile che ad aprire sarà un altro Eurospin, il terzo in città dopo quello di Vallemiano e di via 1° Maggio, sempre alla Baraccola. Nel mega complesso di via Pontelungo è aperto solo il negozio “L’Isola dei Tesori”, catena di pet store specializzata in prodotti per animali da compagnia, mentre i locali che ospitavano il Bingo sono in disuso da più di un decennio, dal lontano 2009. Chiuso dopo il fallimento del gruppo Fioretti, l'ex Bingo nel 2011 venne devastato da un incendio. Nel 2020 parte dei locali del capannone vennero acquistati all’asta per 3,1 milioni di euro. Ora dovranno essere demoliti e ricostruiti per dare vita al nuovo supermarket.