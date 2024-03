Torna Cirillo con Don Giovanni, sul palco anche Sergio Rubini e Virginia Raffaele: la nuova stagione (completa) di Marche Teatro

ANCONA - Ventotto rappresentazioni per 59 serate. Parte la stagione 2024-2025 di Marche Teatro. Con la prosa, proposta in circuiti che includono i maggiori teatri italiani, si comincia dal 31 ottobre al 3 novembre alle Muse. Il teatro ospiterà il Don Giovanni di Arturo Cirillo, regista di punta con cui l'ente vanta una collaborazione ormai decennale. L'opera è ispirata al libretto di Lorenzo Da Ponte per Mozart e al Don Giovanni di Molière. Dal 7 al 10 novembre invece, sempre alle Muse arriva la comicità di Virginia Raffaele con Samusà. Dal 21 al 24 novembre salirà sul palco Sergio Rubini insieme a Daniele Russo per Il Caso Jekyll, prodotto da Marche Teatro. Tra gli spettacoli in cartellone anche Re Lear di Shakespeare con la regia di Elio De Capitani (12-15 dicembre), Sherlock Holmes in versione musical di Neri Marcorè (fuori abbonamento 11 e 12 gennaio) e Gente di Facili Costumi, di Nino Manfredi, con Flavio Insinna e Giulia Fiume (16-19 gennaio).

Sperimentale

Allo Sperimentale si debutta il 9 novembre con Lovpoem di Ludovico Paladini. Sempre allo Sperimentale, il 14 novembre arriva Morte a Venezia di Liv Ferracchiati e Alice Raffaeli, una produzione Marche Teatro in collaborazione con il Festival di Spoleto. Sempe Ferracchiati andrà in scena il 9 aprile con Sabat Mater. Alle Muse arriva anche Antonio Albanese in esclusiva regionale il 21 e 22 marzo. La proposta teatrale sarà aggiornata prossimamente con l'offerta del Teatro ragazzi, con sede al teatrino del Piano.

Danza

La stagione della danza conferma Lo Schiaccianoci alle Muse, interpretato dal Balletto di Milano (20 dicembre, fuori abbonamento) oltre a Firmamento della compagnia spagnola La Veronal (17 novembre). White Out- la conquista dell'inutile, propone un mix di danza e arte circense ispirata all'alpinismo (29 marzo), mentre Pupo di Sofia Nappi rivisita la storia di Pinocchio.

Prezzi bloccati

L'offerta è stata presentata oggi al Ridotto delle Muse dal presidente di Marche Teatro, Valerio Vico; il direttore artistico Velia Papa e l'assessore comunale alla cultura Anna Maria Bertini. «Stiamo tornando su numeri post covid come partecipazione di pubblico- ha detto Papa- non abbiamo aumentato i prezzi nonostante l'inflazione. Questo ci permette anche di fidelizzare il pubblico. Con l'aumento dell'offerta aumenta anche la domanda, stiamo lavorando per attirare sempre più pubblico potenziale che rappresenta ancora una buona fascia».