Tra spiaggia e...strada, la storia di Freddy e Paola: un giro a bordo del loro Food Crack Truck

ANCONA- Se in questo periodo nei weekend siete passati a Collemarino, allo stadio del Conero o a Falconara, vi sarà capitato sicuramente di sentire il profumo invitante delle spuntature. Alle piastre ci sono Federico Bottone, detto Freddy, e la sua compagna Paola Bartolini, che con il loro Food Crack Truck si muovono nella zona tra Ancona e Falconara pronti a soddisfare i palati più golosi. Nomi già noti perché Freddy e Paola da tre anni gestiscono lo stabilimento balneare Delfina a Palombina. «In inverno non siamo occupati con lo stabilimento, quindi abbiamo deciso di comprare un food truck e un mese e mezzo fa abbiamo iniziato questa nuova avventura, che porteremo avanti fino a primi di maggio, quando riapriremo l’attività al mare. Siamo gli unici con un food truck a fare panini con le spuntature, abbiamo rimesso in circolo questo prodotto». Come vi è venuta questa idea? «Ci è venuto in mente perché il lunedì, andando al mercato a Falconara, compravamo nei food truck i panini con gli affettati, quindi abbiamo pensato che potevamo farlo anche noi, ma con le spuntature!» spiegano Freddy e Paola.

Non solo spuntature, ma anche hot dog, salsicce, hamburger, porchetta e bevande. «Lavoriamo solo nei weekend, generalmente dalle 17:00 fino all’ora di cena. Il venerdì siamo fissi al centro commerciale di Collemarino, il sabato e la domenica ci spostiamo dove ci sono eventi e manifestazioni sportive, come ad esempio allo Stadio del Conero quando gioca l’Ancona. Siamo molto contenti di come sta andando affermano-. Vorremo partecipare alla Fiera di San Ciriaco e poi dedicarci allo stabilimento dove questa estate, alla nostra offerta di pranzi veloci e aperitivi, proporremo anche le spuntature. Il Food Crack Truck lo riapriremo a novembre».