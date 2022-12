Pacchi della solidarietà di Campagna Amica: Coldiretti e Patronesse per le famiglie in difficoltà

ANCONA - I pacchi della solidarietà del Mercato Dorico per le famiglie in difficoltà indicate dalla Patronesse. Ieri la delegata di Coldiretti Giovani Impresa Marche, Alba Alessandri, insieme a Francesca Gironi, responsabile Coldiretti Donne Impresa Marche, hanno consegnato i pacchi della solidarietà alle Patronesse Salesi. I pacchi sono il frutto della Spesa Sospesa raccolta al Mercato Dorico di Campagna Amica di via Martiri delle Resistenza. Seguendo le linee della tradizione napoletana di lasciare il caffè pagato a chi non può permetterselo sono stati raccolti pasta, confetture, passata di pomodoro e legumi. Le Patronesse, ora, consegneranno i pacchi alle famiglie in difficoltà che hanno i propri bambini ricoverati all'Ospedaletto.