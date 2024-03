«Ancona è sempre n'tel core»: l'entusiasmo di Sofia, orgoglio dorico ad "Amici" di Maria De Filippi

ANCONA – Quell’«Ancona è sempre ntel core» ha fatto sorridere, ma anche emozionare. E rispecchia anche tutta la spontaneità e la simpatia di Sofia Cagnetti, diciottenne di Torrette che ad inizio mese ha conquistato un posto al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, dopo la decisione presa dal maestro di ballo e mentore. Il messaggio recapitatole dalla sua città ha fatto scattare tutto il suo contagioso entusiasmo, condiviso anche dai suoi compagni di viaggio. A cui ha spiegato di essere “molto patriottica” nel rimarcare l’appartenenza al suo quartiere, a cui è legatissima.

Studentessa del “Caggiari”, determinatissima a fare del ballo la sua professione, “Sofi” ha scelto di intraprendere un percorso di crescita artistica presso gli Urban Studios, scuola della direttrice e coreografa Daniela Cipollone. Impegno, sacrificio e forza di volontà l’hanno supportata nel migliorarsi al punto da far emergere un grande eclettismo, mostrato nelle esibizioni dei vari stili i quali spaziano dal moderno al classico, dal contemporaneo all’hip hop, come del resto testimoniano i tanti video postati sul suo profilo Instagram che la vedono in azione.

Il pubblico ha apprezzato moltissima la sua genuinità, che non ha mancato di far emergere anche intonando quella “Felicità” di Albano e Romina Power divenuta nel capoluogo diversi anni fa un tormentone, con le strofe adattate ai vari luoghi simbolo del capoluogo ed ai rioni che lo compongono. «Solo in Ancona ce sta la felicità», ha cantato Sofia. Che è anche quella generata nei suoi concittadini nel vederla protagonista e nel farsi strada, pronti a fare il tifo per lei e ad augurarle un grande in bocca al lupo per i futuri successi professionali.