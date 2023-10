Riso e coriandoli dopo le nozze: a rassettare ci pensa il...sindaco

Coriandoli e riso in terra dopo una cerimonia nuziale, lanciati per festeggiare gli sposi all’uscita dalla Chiesa. Ed a fare opera di pulizia, per rimuovere ciò che era restato davanti all’ingresso, ci pensa il...sindaco. E’ accaduto ad Arcevia, nella giornata di domenica, quando è stato il primo cittadino ad armarsi di scopa e paletta spazzando e cestinando quello che nei festeggiamenti era finito a terra, in prossimità dell’ingresso della Collegiata di San Medardo, il principale edificio religioso di Arcevia. A dargli una mano, il vigile Luca Natalucci, fuori servizio nel giorno festivo, ma disponibile nell’affiancare Dario Perticaroli, sindaco del comune, nell’opera di rassetto.

«C’è stato un matrimonio a San Medardo – commenta Perticaroli in un post Facebook – e giustamente si festeggia ma ci si dimentica poi di pulire. Tanto che importa, è suolo pubblico. I cittadini, giustamente, a chi si rivolgono la domenica mattina? Al sindaco. Lui, che non sta in piazza a prendere il caffè, così da prendersi le critiche dei tenutari della verità e della buona politica che possono liberamente criticare, prende scopa e paletta e si mette a pulire, poi passa il vigile che si ferma ad aiutare. Buona domenica a tutti». Tanti gli attestati di stima nei confronti del sindaco-operatore ecologico, che ha voluto dare un esempio di senso civico. Perché, come riportato anche nei commenti, “vale più una buona azione che un bel sermone”.