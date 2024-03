Critiche dalla minoranza, Silvetti: «Solo propaganda, convinti delle nostre scelte per rendere grande Ancona»

ANCONA- Da settimane un’ondata di critiche sta sommergendo l’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Daniele Silvetti. Le opposizioni fanno fronte comune e puntano il dito contro l’operato della Giunta, in carica da ormai 10 mesi: manutenzioni, strade disastrate, decoro, Pnrr, cultura, divergenze di opinioni in maggioranza e chi più ne ha e più ne metta. Alla luce di quanto sta succedendo il primo cittadino alza lo scudo e difende il lavoro della sua squadra. Lo fa affidandosi ad un lungo post su Facebook, con l’obiettivo di raggiungere quanti più anconetani possibile. «Credo per davvero che Ancona possa fare un decisivo salto di qualità. Ci sono tante emergenze da affrontare per carità: la manutenzione delle strade, il decoro urbano, il recupero dei Borghi così come il sostegno convinto alle attività produttive, la salute del cittadino e la tutela del nostro patrimonio storico- scrive -. Non ci nascondiamo dietro ad un dito o al solito scaricabarile. Ancona è quella che vediamo da diversi anni e la stampa locale lo ricorda ogni giorno. Abbiamo cominciato 10 mesi fa con coraggio e convinzione sapendo che non tutte le scelte sarebbero state comprese o accolte con favore nell’immediato. Abbiamo fatto ogni sforzo per far ritrovare l’anconetano nei grandi eventi e le piazze si sono di nuovo ripopolate, i negozi riempiti e si è rianimato l’orgoglio di essere una grande città attrattiva. Siamo però consapevoli che solo con una seria e ponderata programmazione sapremo migliorare la qualità della vita di questa splendida città e di ogni singolo cittadino. Risorse, progettazione e coinvolgimento della popolazione. Così si disegna la nuova Ancona».

Il sindaco Silvetti si rivolge poi ai suoi avversari politici e ribadisce con forza le scelte fatte. «Leggo tanta supponenza e sciatta propaganda da chi magari ha qualcosa da farsi perdonare, ma siamo sempre più convinti che: le proposte degli operatori della cultura andassero direzionate con uno strumento trasparente e di garanzia. I 36 partecipanti (14 nuovi) ne sono una evidente dimostrazione; le strade non vadano rattoppate ma rifatte dal fondo (1,8 milioni della Regione, 900.000 del Comune, 1 milione dell’Autorità Portuale e l’intervento di Viva Servizi saranno fondamentali per il 2024); la città ha bisogno di un nuovo decoro urbano (siamo pronti per ridisegnare il percorso dal Porto al Passetto); i Borghi sono luoghi che verranno recuperati sia urbanisticamente che culturalmente. C’è tanto altro da fare nei prossimi anni». Poi l’affondo alla precedente amministrazione. «In realtà la tavola era, come evidente, tutta da imbandire, altroché. Abbiamo trovato semmai dispense vuote, piatti indigesti e qualche polpetta avvelenata... Ma le stiamo disinnescando e presto le racconteremo una per una con tanto di titolo ed autore. Ci sono scadenze da rispettare nelle opere PNRR che, per quanto modesti per dimensioni e strategicità rispetto ad altre città similari, sono comunque una priorità (ringrazio gli Uffici del Comune per l’impegno e la dedizione); servizi indispensabili da garantire alle nostre famiglie e al mondo delle disabilità (grazie di cuore al personale ed ai volontari impegnati in silenzio nei loro servizi quotidiani)». Silvetti chiude ringraziando i suoi sostenitori. «Grazie di cuore ad ogni cittadino che con un sorriso o un semplice cenno di saluto mi incoraggia ogni giorno ad andare avanti e a non curarmi della cattiveria e degli attacchi. Grazie davvero a chi mi sta vicino giorno dopo giorno senza chiedermi nulla ma che percepisce dentro di sé che ci stiamo mettendo testa e tanto cuore per la nostra GRANDE ANCONA. Grazie davvero, siete tanti e siete davvero la nostra forza».