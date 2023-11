Senigallia ancora premiata dalla Michelin: il Nana Piccolo Bistrò nell'elenco "Bib Gourmand"

SENIGALLIA – Uliassi, la Madonna del Pescatore, ma non solo. Senigallia si conferma uno dei poli gastronomici nazionali: la conferma arriva in primis dalla graduatoria della “50 Top Italy”, riservata ai ristoranti italiani e capeggiata dall’Osteria Francescana di Modena dello chef massimo Bottura, che precede il Ristorante Uliassi, entrambi con tre stelle Michelin. Appena fuori dai primi dieci La Madonnina di Moreno Cedroni, in undicesima piazza: posizioni pertanto invariate rispetto alla classifica 2022, con la ghiotta novità costituita dalle anticipazioni negli inserimenti nell’elenco dei “Bib Gourmand”. Si tratta del riconoscimento tributato dalla Michelin a ristoranti con il miglior rapporto qualità-prezzo, in grado di proporre un pasto completo ad un costo ragionevole (con limite di prezzo variabile da paese a paese a seconda del costo della vita) e meritevoli di una distinzione speciale in base ad una ricerca effettuata sulla qualità del cibo.

In questa lista entra così il Nana Piccolo Bistrò, locale di via Carducci che si configura come riferimento del gusto in una città come Senigallia più che mai tra le capitali del gusto italiche. Location accogliente, una formula che richiama quella dei tapas-bar iberici ma che prevede anche un pasto completo tanto a pranzo quanto a cena, con le proposte chef Michele Gilebbi votate ad assemblare materie prime di elevata qualità, in piatti che costituiscono il traguardo di una ricerca continua di abbinamenti originali e legati alla sua prolungata esperienza. Con il valore aggiunto rappresentato dalle celeberrime Patatas Nana nelle sue varianti al lime e pepe nero, chips artigianali concepite insieme a Francesco Mazzaferri e conosciute anche oltre confine. L’inserimento del Nana Piccolo Bistrò nei ristoranti Bib Gourmand costituisce una delle anticipazioni sul lancio dell’edizione numero 69 della Guida Michelin Italia, in programma la prossima settimana a Brescia, nel corso della quali saranno resi nuovi anche i nuovi ristoranti stellati nazionali.