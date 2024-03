Sciopero dei lavoratori dei tribunali, sit-in davanti al Palazzo di Giustizia

ANCONA- Grande adesione allo sciopero di oggi, per l’intera giornata, dei lavoratori dei Tribunali, quindi fonici, trascrittori e stenotipisti. Per l’occasione, è stato organizzato un sit-in regionale davanti alla sede del Tribunale di Ancona. Lo sciopero è stato proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil trasporti; le ragioni sono legate all’appalto che regola il servizio, alle ipotesi d’internalizzazione auspicate dai sindacati per valorizzare le professionalità nonché alla mancata convocazione da parte del Ministero su tutta questa partita.