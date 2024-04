Proclamato uno sciopero di 4 ore: giovedì 11 aprile possibili disagi nel trasporto pubblico

ANCONA – Arriva l’adesione della Filt CGIL e della Uiltrasporti allo sciopero nazionale di quattro ore proclamato per la giornata di giovedì 11 aprile. La necessità di maggiore sicurezza e salute sui posti di lavoro, la richiesta di una giusta riforma fiscale e di un nuovo modello sociale e di fare impresa le motivazioni che hanno portato a tale decisione. Per ciò che riguarda il personale viaggiante, il servizio del Trasporto Pubblico Locale sarà garantito nelle due fasce orarie dei servizi minimi. Nella Regione Marche, queste le modalità di attuazione dello sciopero:

Trasporto urbano

Personale viaggiante: 4 ore dalle 13 alle 17 nel rispetto delle fasce di garanzia, consolidate e note a livello locale e regionale, in ciascuna azienda del settore

Personale di biglietteria, di attività accessorie di manutenzione e connesso e funzionale al servizio di mobilità: 4 ore con le stesse modalità del personale viaggiante

Personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime quattro ore del turno

Trasporto extraurbano su gomma

Personale viaggiante: 4 ore dalle 13 alle 17 nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali

Trasporto extraubrano su gomma: 4 ore non coincidenti in termini di orario con l’astensione dal lavoro prevista, fermo restando il rispetto di eventuali fasce di garanzia aziendali o servizi individuati come “da garantire”

Personale di biglietteria, di attività accessorie di manutenzione e connesso e funzionale al servizio di mobilità: 4 ore con le stesse modalità degli addetti di esercizio

Personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime quattro ore del turno

Sia nel caso del trasporto urbano che extraurbano su gomma, le partenze del capolinea verranno effettuate fino alle ore 12.59; quelle con partenza precedente a tale orario giungeranno al capolinea ed il mezzo farà poi ritorno vuoto al deposito di appartenenza. Una volta terminato lo sciopero, i lavoratori si presenteranno in modo tale che il servizio possa riprendere dal capolinea a partire dalle 17. Il trasporto dei disabili verrà comunque garantito come intera prestazione ordinaria al 100%.