Un laboratorio domestico dove ricreare le ricette della mamma, la storia di Sara Pierdicca: «Ho realizzato un sogno»

FALCONARA- Quando i dolci possono realizzare il sogno che avevi fin da bambina. E’ esattamente ciò che è successo a Sara Pierdicca, 27 anni, ideatrice e titolare di “Con amore_ torte & crostate Lab”, una IAD (Impresa alimentare domestica) dal sapore del passato che sa guardare al futuro. Nel suo laboratorio domestico, infatti, Sara ripropone quelle ricette imparate dalla mamma. Crostate, torte e ciambelloni che hanno accompagnato vari momenti di vita e che oggi sono protagonisti anche dell’ambito lavorativo.

L’”Homefood” – la cucina domestica – è una pratica che in Italia si sta diffondendo sempre di più e che necessita di appositi permessi e autorizzazioni. Un qualcosa che potrebbe rappresentare una costante nel mondo di domani con le persone che hanno meno a tempo a disposizione per cimentarsi nelle varie preparazioni. Soprattutto i dolci. “Con amore_ torte & crostate Lab” ha sede a Falconara, in via Milano, ma lavora perlopiù attraverso social e ordini telefonici sfruttando, appunto, quelle che sono le prerogative del mondo di oggi.

«Ho sempre avuto il sogno, poi diventata idea vera e propria, di trasformare la mia passione in un lavoro vero e proprio – ha spiegato la Pierdicca – Negli anni dell’università avevo un po’ abbandonato la preparazione dei dolci ma in occasione dei vari compleanni di amici e compagni di corso ogni scusa era buona per rimettersi ai fornelli. Mi sono sempre divertita e non mi ha mai pesato rendere felici le persone. Un giorno, quasi per caso, mi sono seduta e ho scoperto che sarebbe stato possibile fare ciò che ho sempre amato dando sfogo alla mia creatività».

I vari passaggi burocratici non l’hanno fermata e, anzi, sono stati un ulteriore step verso quella che oggi è la sua realtà: «Sono riuscita ad aprire, naturalmente compiendo un piccolo investimento. Essendo un laboratorio domestico ho dovuto apportare qualche modifica a casa nel rispetto degli obblighi legati all’igiene. Da due settimane siamo qui e la risposta che abbiamo avuto è stata ottima». Una risposta che, come dicevamo, si basa soprattutto sull’impatto social: «Rispetto al passato, l’impresa domestica ha un alleato importante che sono i social. Al di fuori del mio giro di parenti e amici ho avuto già diversi ordini e arrivano da persone che ci hanno conosciuto attraverso Facebook e Instagram. Non nego che avessi paura di un po’ di diffidenza, invece abbiamo riscontrato un grande interesse. Cosa ci viene chiesto? Crostate, principalmente per compleanni. Per il futuro la mia idea è di entrare sempre di più nella quotidianità, magari preparando prodotti per la colazione. Adesso voglio vivermi questo sogno».