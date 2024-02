ANCONA - "Abbiamo avuto il privilegio di cantare all’interno delle Grotte di Frasassi, è stata un’emozione fortissima, è un luogo magico che è entrato nel nostro cuore e che abbiamo portato sempre con noi in tutto il mondo" Queste le parole de Il Volo, poche ore prima della serata finale del Festival di Sanremo, ospite d’eccezione delle Grotte di Frasassi, sullo sfondo dello spettacolare allestimento realizzato a Casa Sanremo, per la presentazione in anteprima mondiale del teaser trailer di “Gormiti - The New Era”, la nuova serie live action prodotta da Rainbow, in collaborazione con Giochi preziosi, girata in Italia e all’interno delle Grotte di Frasassi oltreché nel territorio di Genga.

“Siamo a Sanremo per promuovere il nostro territorio e le Grotte di Frasassi che da sempre hanno come obiettivo la sensibilizzazione dei giovani sui temi della tutela dell’ambiente con messaggi positivi e valori educativi, questo è anche uno dei motivi per cui la Rainbow di Iginio Straffi, esempio di eccellenza del Made in Italy, ci ha scelto come una delle location per la loro nuova serie televisiva GORMITI - THE NEW ERA. – Ha affermato il sindaco di Genga Marco Filipponi - E con gli amici de Il Volo, grandi “ambasciatori” delle Grotte nel mondo, siamo ben lieti di presentare il teaser trailer di questa nuova importante produzione, a cui auguriamo un grande successo”.

In particolare, tra le location più importanti scelte dalla produzione nel territorio, oltre alle favolose Grotte, ci sono il suggestivo Santuario Madonna di Frasassi incastonato nella roccia e più conosciuto come il Tempio del Valadier, la maestosa Abbazia romanica di San Vittore delle Chiuse e l’incantevole Valle Scappuccia. Con un importante budget di produzione e la massima attenzione al dettaglio, straordinari effetti in CGI e un cast internazionale, la serie live action GORMITI - THE NEW ERA di venti episodi verrà rilasciata a partire dall’autunno 2024 e conferma gli standard di altissima qualità del gruppo Rainbow. “Poter presentare il teaser di Gormiti The New Era in anteprima a Sanremo è un piacere e una grande occasione, resa possibile dalla straordinaria sinergia con il Consorzio Grotte di Frasassi, che ci ha permesso di sottolineare il valore delle risorse naturali, dell’arte e della cultura in Italia. -Ha commentato Iginio Straffi, fondatore e CEO del Gruppo Rainbow, già padre del celebre brand Winx Club fra i tanti successi internazionali prodotti, - Il gruppo è in costante fermento creativo e orientato all’eccellenza per portare sugli schermi contenuti di valore made in Italy, come Gormiti, e dopo questa anteprima, ci auguriamo che la nuova avventura in collaborazione con Giochi Preziosi possa stupire ed emozionare milioni di spettatori nel mondo.” L’evento, condotto dal giornalista Rai Paolo Notari ha visto l’intervento del M° Vince Tempera, l’esibizione del M° Alessandro Martire il giovane pianista noto per celebrare la natura con le sue composizioni e dell’attrice Isabelle Adriani.

In occasione dell’anteprima a Casa Sanremo, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha conferito a Iginio Straffi il Premio Eccellenza Italiana, a riconoscimento del costante e devoto impegno profuso dall’imprenditore e artista nel campo dell’intrattenimento di qualità Made in Italy sempre più famoso nel mondo. Al trio del Il Volo è stato consegnato dall’Assessore del Comune di Sanremo Sara Tonegutti e da Vincenzo Russolillo il Premio Casa Sanremo – Soundies Awards per il miglior videoclip delle canzoni in gara alla 74esima edizione del Festival.