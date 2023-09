Salame al Rosso Conero, la nuova proposta nel panorama gastronomico locale

Nasce dall’idea congiuntamente varata dalla Cantina Arco dei Angeli e dal Salumificio Tomassoni una nuova proposta destinata ad arricchire il panorama gastronomico della zona. In una bella cornice, in cui era possibile godere del paesaggio di vigne del Rosso Conero, indiscutibilmente vocate all’eccellenza, che leggermente declinano dall’azienda all’orizzonte, in un ambiente simpatico ed informale le due aziende hanno fatto degustare il nuovo salame al Rosso Conero “é”. Ai loro ospiti, arrivate sfidando le previsioni del tempo e il calo delle temperature, sono stati serviti antipasti a base di salumi Tomassoni, accompagnati dai vini Arco dei Angeli, a seguire alcuni piatti preparati dallo chef Massimiliano Corvella di HOBO wild Fire.

Mentre il blues di Michele Coacci intratteneva i commensali, in un tavolo, alla presenza dei giornalisti, Paolo Tomassoni e Lorenzo Chiucconi hanno raccontato la loro storia e le caratteristiche che contraddistinguono il salame "é", che rientra in una strategia elaborata al completamento di una proposta enogastronomici a Km zero.

A seguire, Paolo Tomassoni ha presentato agli intervenuti Daniele Caimmi, direttore dell’Organizzazione di Prodotto “Unione Suinicultori delle Marche” che ha come obiettivo la salvaguardia della produzione suinicola marchigiana. Caimmi ha spiegato sinteticamente quali sono gli obiettivi che l’Unione dei produttori si prefigge, una reale attenzione alla produzione locale con elevata ricerca della qualità da garantire al consumatore finale, ovviamente tutto esclusivamente marchigiano. La serata si è conclusa con un brindisi tra i partecipanti, con la promessa che avremo modo di approfondire questo argomento perché determinante per la nostra salute e di quella dei nostri figli.