Auto e zaino pieni di superalcolici appena rubati: fermati per un controllo, finiscono nei guai

ANCONA- Rubano superalcolici da due supermercati, ma la fuga dei ladri dura ben poco. Ieri sera, intorno alle 22.00 circa, i poliziotti, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’auto nei pressi di Corso Carlo Alberto con tre persone a bordo: due uomini, di 28 e 37 anni, e una donna, 28 anni, tutti italiani. Al momento del controllo gli operatori hanno notato all'interno del veicolo diverse bottiglie di super alcolici dei quali nessuno dei tre sapeva giustificarne la provenienza. La donna inizialmente ha detto che erano il regalo di un'amica e successivamente che erano state acquistate grazie ad una colletta, senza comprovarne l'acquisto. Uno dei tre, essendo gravato da precedenti e da una nota di rintraccio, stava per essere accompagnato in questura, ma prendendo lo zaino, i poliziotti hanno notato che era particolarmente pesante.

Gli operatori gli hanno chiesto di aprirlo e all'interno hanno trovato sei bottiglie di alcolici. L'uomo si è giustificato dicendo che erano il regalo di un'amica per una festa che si sarebbe dovuta tenere nei prossimi giorni. I poliziotti hanno quindi proceduto a controllare il veicolo e trovato un cacciavite di grandi dimensioni a croce ed una pinza. Portati in questura per gli accertamenti del caso, i tre hanno riferito che le bottiglie di alcolici erano state rubate in due supermercati fuori zona la sera stessa. I tre sono stati denunciati per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e per il reato di ricettazione.