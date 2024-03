Nasce la Rete di imprese di piazza del Papa, il plauso di Confartigianato

ANCONA – Confartigianato plaude alla nascita della ‘Rete di imprese di piazza del Papa’, una realtà frutto di un lavoro decennale grazie al quale si è contribuito a far dialogare imprenditori, istituzioni e tutti i soggetti che ruotano intorno ad una delle zone più centrali del capoluogo. Importante l’impegno di Paolo Longhi e Luca Casagrande, presidente e responsabile territoriale di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, che sottolineano il valore di una collaborazione che ha l’obiettivo di creare unità e di valorizzare un’intera zona della città, animandola, rendendola attrattiva e vivibile da tutti.

Per arrivare a questo risultato sono state raccolte e messe insieme esigenze diverse, ma che avevano uno stesso obiettivo: il bene delle imprese e della città. Anni fa la partenza con le ‘Notti bianche’, quindi sono venuti i Food&Drink’. Di pari passo si è attivata la collaborazione con Prefettura e Questura per trovare una soluzione alle questioni di ordine pubblico, con progetti finalizzati alla sicurezza e a garantire la tranquillità a chi abita nella zona.

«La nascita della ‘Rete’ è, per noi, il punto di partenza del progetto che vede le imprese lavorare non per il proprio business, ma insieme per il bene della città», spiega Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. «Adesso dobbiamo impegnarci tutti insieme a creare eventi ed iniziative per rendere piazza del Papa un contenitore di qualità e la ‘Rete’ una realtà virtuosa di collaborazione che sia di esempio per altre zone del capoluogo, ma anche per i centri storici di altre città».