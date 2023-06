«Chef non è solo uomo», una pagina Instragram per valorizzare il mondo della cucina al femminile

ANCONA- Due donne, due chef, due artiste della cucina. Sono Gabriela Damico, 27 anni di Ancona, e Angela Giordano, 37 anni di Amalfi. Attualmente lavorano presso il ristorante Il Molo di Portonovo e un paio di anni fa hanno dato vita ad un progetto per valorizzare e far conoscere il mondo della cucina al femminile. Hanno creato anche una pagina Instgram @Rainbow_woman_chefs_art. «La parola chef viene sempre accostata all’uomo, mentre la donna è quasi una figura secondaria in cucina. Ovviamente non è così, la donna è una colonna portante, al pari dell’uomo» afferma Gabriela. La loro pagina Instagram ha quasi 4.200 followers ed è molto apprezzata da persone del settore e appassionati di cucina. «Cominciamo ad avere riscontri- dice chef Damico-. Rappresentiamo i nostri piatti- colorati, femminili e delicati-, parlando di donne e della nostra vita in cucina. Affrontiamo i temi dell’uguaglianza perché, purtroppo, in certi settori c’è ancora differenza di genere. Noi vogliamo far capire che, ad esempio, il sommelier può essere sia uomo che donna».

Angela e Gabriela, alle quali piace definirsi Chef’s Creator, si sono conosciute nel 2017 a Milano nel ristorante della chef stellata Viviana Varese. Da allora hanno continuato a lavorare insieme girando tra il nord e il sud dell’Italia. Dallo stuzzico di benvenuto al dolce, l’ingrediente segreto della loro cucina è l’amore per ciò che preparano. Tra le loro creazioni degne di nota “Blue Sunset”, ispirato ad un quadro di Vincent Van Gogh, “Seminatori al tramonto”, visto durante un viaggio in Francia. Questo piatto è stato presentato durante le riprese per lo spot promozionale della Regione Marche con Roberto Mancini. Si tratta di gamberi viola, con salsa pompelmo e menta, acqua di cavolo viola e limone. Nel futuro delle due Chef’s Creator potrebbe esserci l’apertura di un proprio ristorante, nel frattempo «ci auguriamo che ci siano sempre più quote rosa di spessore in cucina, e che nel nostro piccolo possiamo essere un esempio».