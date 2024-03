A scuola con il Piedibus: l'iniziativa delle "Don Milani" nella settimana della mobilità sostenibile

ANCONA – Aderendo alla iniziativa nazionale della Fiab, Federazione italiana ambiente e bicicletta, che dal 18 al 22 marzo promuove la mobilità sostenibile, ieri mattina la scuola Don Milani ha dedicato la giornata al Piedibus e ai corretti stili di vita. Le classi 2B-2C-3A-3B-3C-4A-5A-5B, in tutto circa 200 alunni e alunne della scuola primaria “Don Milani” di Torrette, si sono ritrovati alle ore 7.50 al Parco del Gabbiano, punto di partenza del percorso Piedibus per raggiungere la loro scuola.

«Promuovere l’andare a scuola a piedi è un modo per rendere la città più vivibile, meno inquinata e pericolosa. Dobbiamo cominciare a cambiare le nostre abitudini e il Piedibus ci consente una opportunità semplice ed efficace», ha dichiarato l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli che questa mattina ha accompagnato gli studenti della Don Milani.

Il piedibus della scuola primaria Don Milani è un percorso che collega il Parco del Gabbiano alla scuola attraversando una zona verde, in piena campagna, progetto unico in Italia. Promuovere la mobilità attiva, contribuisce inoltre a ridurre il traffico nei pressi delle scuole, migliorando la qualità dell’aria per un ambiente più sicuro e inclusivo, a vantaggio di tutta la comunità. E' stata scelta la giornata del 20 marzo perché coincidente con la Giornata della felicità, che quest'anno aveva come slogan “stare meglio con gli altri”.