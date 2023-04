Cantiere addio in piazza Ugo Bassi: oggi la riapertura della corsia bus

ANCONA - E' stata riaperta questa mattina, martedì 18 aprile, la corsia bus di piazza Ugo Bassi di fronte all'ex farmacia, che nelle scorse settimane era stata interessata da lavori di rafforzamento del tratto antistante alla pensilina. I lavori eranofinalizzati alla riqualificazione strutturale necessaria in considerazione dell'intenso traffico dei mezzi pesanti del TPL. Nell'area interessata sono stati realizzati cordoli stradali in cemento armato uguali a quelli della corsia adiacente. L'intervento, a cura della Direzione Manutenzioni con fondi PNRR, è stato portato a termine a fine marzo. Oggi la riapertura, al termine del tempo tecnico necessario per consolidare la pavimentazione.