Piazza Roma tappezzata da coperte colorate per beneficenza, le donazioni a sostegno della Pet Therapy al Salesi

ANCONA- Domenica 26 marzo dalle 10 alle 18, Piazza Roma sarà tappezzata da coperte colorate per beneficenza. L’iniziativa “Coperte oltre i confini” è nata dalla collaborazione con il gruppo “MAM Beyond borders onlus” e “Le nostre Mani scaldano i Bimbi” e mira a raccogliere fondi per sostenere progetti socio-sanitari nel territorio nazionale e oltre confine condotti da tempo dalla onlus MAM. In particolare a sostegno dei progetti “PET THERAPY” dell'Ass. FA.NPI.A svolto all'interno dell'Ospedale Pediatrico Salesi, e della Clinica ostetrica St. Gabriel Clinicnella missione di Getche (Etiopia) in favore della quale la onlus si occupa di acquistare medicinali e attrezzature necessarie per salvaguardare la salute delle donne e dei neonati pre e post parto. All'evento in piazza Roma è prevista una donazione minima in cambio di una coperta della lunghezza 1 metro X 1 metro realizzata a mano da donne appartenenti al gruppo “Le nostre mani scaldano i bimbi”. L'evento, la cui prima edizione era stata organizzata il 6 ottobre 2019, ha ottenuto il patrocinio e il contributo del Comune di Ancona. “MAM”, fondata nel gennaio del 2014 e artefice di numerosi progetti in particolare in Siria e in Etiopia, supporta due scuole etiopi: la Little Flower Bethany School di Goro, nella regione Oromia e la St Gabriel School di Getche, nella zona del Gurage, regione delle Nazioni del Sud. Da anni inoltre monitora l'emergenza umanitaria nella regione balcanica e sostiene progetti psico sociali e ludici promossi da associazioni e enti nazionali ed internazionali.