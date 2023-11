Rinasce la ex pasticceria Gianfelici, rilevata dal Maître Chocolatier Marco Cascia

JESI – Erano state passaparola ed indiscrezioni a far circolare la voce, che ora ha trovato conferma in un post pubblicato dal diretto interessato. Sarà Marco Cascia, Maître Chocolatier conosciuto per le sue opere di cioccolato gustabili presso “Le Chocolat” di Jesi ed alla “Dolce Vita” di Moie di Maiolati Spontini, a rilevare la pasticceria Gianfelici di Jesi. Punto di riferimento della città leoncella, la pasticceria aveva cessato la sua attività ad ottobre, dopo mezzo secolo di storia. Nel gennaio 2022 era scomparso lo storico titolare, Gianmario Gianfelici, e negli ultimi anni la pasticceria era gestita dai figli di Gianmario, Nicola e Paolo, e dalla ex moglie Silvana Benigni.

«Questa transizione – dice Cascia in un post sui social – rappresenta un nuovo capitolo nella storia della nostra amata pasticceria e della nostra famiglia, che affonda le sue radici in questo mestiere da generazioni. Chi ci conosce sa quanto la pasticceria rappresenti per noi molto più di una professione. Fare dolci è una vocazione, è la nostra storia, è ciò che facciamo ogni giorno da 60 anni per rendervi felici. Sappiamo che la pasticceria Gianfelici ha occupato e occuperà sempre un posto speciale nel cuore di tanti jesini e che per anni il suo nome è stato sinonimo di eccellenza e dedizione alla qualità.

Come nuovi gestori siamo ben consapevoli del posto che stiamo per occupare: non vogliamo sostituire ricordi, ma costruirne di nuovi con voi. Ringraziamo in anticipo tutti coloro che gioiranno per questa notizia e ci sosterranno in questo nuovo cammino – conclude – che sarà come sempre costellato da tantissima dolcezza».