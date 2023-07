Parcheggio Palombina, attivo il nuovo spazio per la sosta: bus navetta per la spiaggia

ANCONA - Il vicesindaco, assessore alla Mobilità Giovanni Zinni ha illustrato questa mattina il piano dei parcheggi a servizio della spiaggia di Palombina rispondendo a una interrogazione presentata nel corso della seduta del Consiglio Comunale. L'assessore ha comunicato che resta fermo, come già avvenuto per le scorse stagioni balneari, il contratto di comodato gratuito che consente di utilizzare il parcheggio ex supermercato Sì con Te di Collemarino. "Per rispondere nell'immediato alle esigenze degli operatori e dei bagnanti della spiaggia di Palombina e per mantenere fede agli impegni già assunti dal Comune - ha detto Zinni - procediamo con la soluzione già messa a punto in passato. Per procedere, ho provveduto a reperire le risorse di copertura, al fine evitare un disservizio. Ci riserviamo, per le prossime stagioni balneari, di verificare con gli stessi operatori l'efficacia di queste soluzioni o l'eventuale necessità di prevedere altri strumenti".

Il parcheggio è disponibile dalle 8 alle 22 nel fine settimana 8-9 luglio e, successivamente, tutti i giorni nel periodo 15 luglio-20 agosto e nei fine settimana nel periodo 26 agosto-10 settembre 2023. Per tutti i fine settimana di luglio e in modo continuativo da sabato 5 agosto fino a ferragosto sarà attivo un minibus navetta da nove posti, che effettuerà il seguente percorso: parcheggio supermercato “Si con te” di Collemarino - parcheggio ex Aethra - piazza di Collemarino - parcheggio Palasport - via Redi / punti di accesso alla spiaggia di Palombina Nuova. Orari del servizio: dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19 con frequenza di corse ogni 30 minuti.