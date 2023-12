Laboratori, musica ed esposizioni: il "sabato diverso" del mercato di via Maratta

ANCONA - Un sabato diverso, con musica, buon cibo e il Gabbiano anconetano. Questo è il succo delle due serate organizzate presso il Mercato di via Maratta sabato 9 e 16 dicembre a partire dalle ore 18.00. La CNA di Ancona ha coordinato gli operatori mercatali nell’organizzazione dell’evento e ha coinvolto partner importanti come Slow Food Condotta di Ancona e la CCIAA delle Marche nell’ambito del progetto “I sapori d’estate e d’autunno”.

Sabato 9 dicembre sarà il turno del laboratorio di Marino Montalbini con il suo mais ottofile. A seguire un piccolo intrattenimento musicale con Dave Orlando con i grandi successi della musica Pop.

Sabato 16 dicembre invece si aprirà con i cocktail alla birra di Samuele Carnevali e a seguire, presso Bottega Morini il Dj Roberto Tulli allieterà la serata fino alle ore 23.30.

In tutte e due le serate sarà presente l’esposizione delle tavole di Micol Mancini con il suo “Gabbiano Anconetano” e gli autografi per i suoi fan.

Per il settore food saranno aperti quasi tutti gli operatori del mercato, offrendo al pubblico un vasto assortimento per la cena: dal ristorante interno al mercato di Bottega Morini, alle macedonie di frutta di Maria Grazia Galano e Paolo Pesaresi, dai prodotti da forno del panificio Sestilli alla gastronomia di Freddi per chiudere infine con i prodotti a base di carne dell’avicola Montesi.