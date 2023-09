Simbolo della lotta contro il degrado, addio a Paolo Baggetta

ANCONA - Sappanico e non solo piangono Paolo Baggetta. Il presidente dell'Associazione Anti Degrado è morto stamattina a 63 anni. Era uno dei simboli nella lotta contro il degrado di Ancona e frazioni.

Tra le battaglie sostenute spicca quella per la demolizione del rudere proprio a Sappanico, con diverse proteste arrivate anche in città davanti alla sede del Comune, e per il cimitero di Gallignano. Funerale nella chiesa di Sappanico, giovedì prossimo, alle 16.