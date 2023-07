Miss Conero, via all'edizione numero dieci per sostenere le Patronesse del Salesi

ANCONA - Taglia il traguardo della X edizione Miss Conero, che prende il via sabato 8 luglio alle 21.00, da piazza della Repubblica di Castelfidardo e che vede il patrocinio di Confartigianato Imprese Ancona- Pesaro e Urbino.

La kermesse, curata dall’agenzia pubblicitaria Ankongrafica, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza di Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, dei referenti sindacali e territoriali dell’Associazione e del sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani e Milena Fiore, Presidente Associazione Patronesse del Salesi.

‘Miss Conero 2023’ sarà un’occasione di svago e divertimento con sfilate, esibizioni e volti noti dello spettacolo a partire da Matilde Brandi, ospite e madrina della manifestazione, “ma anche un’opportunità per le imprese locali che saliranno in palcoscenico con le loro produzioni”, ha sottolineato Emanuele Ruffini, responsabile ufficio Confartigianato di Castelfidardo e Sirolo. “Iniziative come questa, di grande richiamo turistico, devono essere anche un volano per promuovere il territorio e valorizzare le imprese che vi operano. Protagonista sarà l’intero comparto del Beauty, acconciatori, estetisti, aziende di abbigliamento e accessori, un’intera filiera strategica che ruota intorno a cura del corpo, benessere e arriva fino all’abbigliamento e accessori”, sottolineano Luca Corinaldesi, Presidente del comparto Moda e Luca Casagrande, Responsabile Moda e Benessere, di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino.

Confartigianato e Miss Conero anche quest’anno sono, inoltre, al fianco dell'Associazione Patronesse Salesi a sostegno dell’acquisto di un macchinario per il trattamento e cura della labiopalatoschisi. “Essere accanto a manifestazioni come Miss Conero significa per Confartigianato sostenere il lavoro e il territorio”, affermano David Coppari ed Emanuele Martelli, Presidente e Responsabile dell’Area territoriale di Osimo di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino. “Il patrocinio a Miss Conero va nella direzione di valorizzare i nostri centri storici. In questo caso contribuiamo concretamente ad aiutare le Patronesse Salesi nel portare avanti un progetto di grande valore sociale”. “Per noi è un motivo di grande orgoglio essere riusciti a dare continuità a ‘Miss Conero’, anche in momento difficili, ed essere vicini alle Patronesse e all’ospedale Salesi”, sottolinea Alessandro Nicoletti di Ankongrafica. “10 anni sono un traguardo importante per cui ringrazio tutto lo staff e i collaboratori di Ankongrafica”.