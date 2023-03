Mercato delle Erbe, la Giunta approva il progetto di fattibilità: la data prevista di fine lavori

ANCONA - La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnico – economica per il recupero del mercato delle erbe di corso Mazzini. Questo sarà realizzato con i fondi PNRR destinati alla rigenerazione urbana, con un investimento totale di 5.300.000 euro. Come ricorda il documento, per garantire la continuità delle attività in sicurezza all'interno del mercato, i lavori saranno organizzati per fasi.

Il progetto prevede la realizzazione di una piazza coperta biocompatibile ed ecosostenibile destinata ad attività commerciali e di ristorazione, oltre che manifestazioni nella parte inferiore della struttura negli orari di chiusura del mercato. Sono stati già effettuati gli interventi relativi alla verifica della vulnerabilità sismica, che non ha evidenziato la necessità di interventi strutturali rilevanti, la procedura di assegnazione degli spazi, condivisa con gli operatori e il rilievo puntuale della struttura da parte dell'Università.

Il progetto prevede infine interventi per la ricostruzione dei flussi pedonali interni ed esterni al mercato, fra via Magenta e Corso Mazzini, valorizzando anche l'ingresso superiore. La tempistica del bando PNRR indica l'aggiudicazione entro il 30 luglio 2023 e il termine delle opere entro il 31 marzo 2026.