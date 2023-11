Mauro Uliassi, riconoscimento mondiale: al 58° posto nella graduatoria dei Top 100 chef internazionali

Stelle Michelin, ma non solo. Arriva un’altra grande soddisfazione per lo Chef Mauro Uliassi, il quale nella notte messicana che ha reso nota la graduatoria dei cento chef migliori al mondo, è stato nuovamente inserito nella pattuglia dei migliori interpreti della cucina internazionale. Il “The Best Chef Awards” ha avuto luogo a Merida, capitale dello Yucatan: tre giorni che si sono conclusi con il gala di lunedì, nel corso del quale è stata svelata la classifica e sono stati assegnati i premi individuali, assegnati da una giuria composta da chef di fama mondiale in collaborazione con giornalisti, critici ed intenditori.

La classifica

C’è qualcosa di più di una semplice spruzzata di Italia nell’elenco dei “Best 100”. La pattuglia nazionale è composta da ben nove chef, capeggiata da Massimo Bottura dell’Osteria Francescana all’11° posto, e che vede la presenza di Mauro Uliassi (alla posizione numero 58), Riccardo Camanini, Enrico Crippa, Paolo Casagrande, Niko Romito, Floriano Pellegrino, Antonia Klugmann (volto noto a livello televisivo per la sua partecipazione come giudice a Masterchef Italia) e Matteo Baronetto. Per la cronaca, è stata la Spagna a fare la parte del leone conquistando le prime due posizioni con Dabiz Muñoz (del DiverXO) ed Albert Adrià dell’Enigma. Piacevole conferma invece per il titolo di miglior pizzaiolo al Mondo, andato ancora a Franco Pepe del “Pepe in Grani” di Caiazzo.

I riflettori ora si accenderanno a Milano, al Teatro San Babila, dove verrà presentata il prossimo 12 dicembre la guida “50 Top Italy”, la cui classifica è già stata resa nota e vede Mauro Uliassi del ristorante “Uliassi” al secondo posto proprio dietro Massimo Bottura, e Moreno Cedroni de “La Madonnina del Pescatore” in undicesima piazza. Ma prima, l’appuntamento del 1° dicembre con l’Uliassi Gala Dinner, cena di beneficienza per ricordare Roberto Frollini, amico dello chef recentemente scomparso. L’evento permetterà di raccogliere fondi a beneficio della Fondazione Paladini, di cui Frollini era presidente, finalizzata a ricerca e cura delle malattie neuromuscolari, patologia da cui era affetto Roberto.