Il sindaco incontra "l'albista" Martina: «Voglio ringraziarla a nome di tutta Ancona»

«Qualche giorno fa Martina Pozzan è stata protagonista di un gesto straordinario, di coraggio e generosità, di forza e lucidità. Ha salvato un anziano dalle acque gelide del Passetto». Sono le parole del sindaco Valeria Mancinelli a proposito del salvataggio di un 81enne venerdì 10 dicembre.

Prosegue il primo cittadino nel post di Facebook: «La incontrerò giovedì prossimo per ringraziarla a nome di tutta Ancona e per mostrarle tutta la nostra ammirazione per un gesto che ha messo davanti a tutto. L'altro, una vita sconosciuta e fragile. Un segno importante che la nostra comunità e i nostri giovani incarnano valori positivi. Non solo quelli che a volte la cronaca rileva. Grazie Martina anche per averci ricordato tutto questo».