«Ma Pozzy è matta!», Martina si tuffa e salva l'uomo in mare | VIDEO

Martina Pozzan, del gruppo degli "Albisti anonimi", è la ragazza che questa mattina si è gettata in acqua per salvare l'uomo dopo averlo visto accasciarsi e cadere nelle acque del Passetto. Non ci ha pensato due volte a tuffarsi per recuperarlo e portarlo a riva. Con l'aiuto di altri ragazzi del gruppo (Rossella Sgroi, Arianna Bagaloni, Banta De Carlo, Diego Sabbatini, Erika Montalto, Elena Berti e Letizia Benabeo) ha poi affidato l'81enne alle cure del 118 e della Croce Gialla. L'uomo è stato prelevato dall'ambulanza in condizioni non gravi, per poi peggiorare durante il viaggio Torrette.