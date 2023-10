Marina Dorica premiata per l'innovazione ai Blue Marina Awards di Assonautica e Assonat

Marina Dorica si aggiudica un riconoscimento speciale alla 2a edizione dei Blue Marina Awards di Assonautica e Assonat, dedicati all'eccellenza nei porti turistici. E' stato infatti assegnato a Marina Dorica il Premio Speciale BMA Innovazione, un prestigioso riconoscimento che vede il capoluogo dorico accanto ad altre importanti realtà italiane a cui sono stati attribuiti premi per la sostenibilità (Porto Turistico di Jesolo), sicurezza (Porto Turistico Marina di Camerota) e accoglienza turistica (Marina di Porto Cervo). L'evento dei Blue Marina Awards è inserito nel palinsesto della Barcolana di Trieste e ha celebrato l’impegno delle strutture dedicate alla nautica da diporto verso l’eccellenza nell'industria portuale italiana, prendendo in esame un centinaia di porti. Soddisfazione quindi, per Marina Dorica che da anni è un porto d’eccellenza del mare Adriatico, con i suoi oltre 1300 posti barca e riconoscimenti di qualità come la Bandiera Blu (confermata ogni anno dal 2011).

«Marina Dorica è sempre più innovativa, sostenibile, fruibile e attenta all’ambiente – spiega il presidente di Marina Dorica SpA Leonardo Zuccaro – ed aver ottenuto nel 2019 la certificazione dal RINA è un risultato che pone Marina Dorica fra i più virtuosi porti turistici italiani per il rispetto dell’ambiente e del mare. La certificazione è stata conseguita dopo aver avviato il Sistema di Gestione Ambientale, che rispetta i principi della norma UNI EN ISO 14001 che contraddistingue le realtà aziendali le quali prestano particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e, nel nostro caso specifico, del mare. Inoltre – continua Zuccaro – il nuovo impianto fotovoltaico che è stato realizzato alla base del triangolone, per incrementare l’autoproduzione di energia riducendo le emissioni di CO2 ci conferma così anche tra i marina più green d’Italia». L’impianto ha una potenza di 196 kWp e grazie ai suoi 400 moduli fotovoltaici bifacciali di ultima generazione, che sono in grado di captare anche la luce riflessa, produrrà oltre 230.000 kWh di energia elettrica l’anno. Oltre al significativo risparmio energetico che consente di contenere i costi dell’elettricità, il nuovo impianto fotovoltaico fa bene all’ambiente riducendo l’emissione in atmosfera di 100 tonnellate l’anno di CO2 e offrendo non da ultimo 70 posti auto ombreggiati.

Sul fronte della mobilità elettrica, sono state installate delle rastrelliere per ricaricare gratuitamente le biciclette elettriche, durante le uscite in barca dei diportisti. Sarà presto a disposizione anche il servizio di ricarica per le auto elettriche ed l’installazione di oltre 200 nuove colonnine servizi a consumo per l’acqua ed energia elettrica per le barche, con tessera ricaricabile sia dallo sportello automatico in porto che via web. Il progetto ha consentito risparmi energetici pari a 250.000 kWh/anno di elettricità e 13.000 mc/anno di acqua. L’illuminazione pubblica nel marina è stata convertita con la tecnologia a Led, ottenendo una riduzione dei consumi di oltre 40% e un risparmio annuo di circa 70.000 kWh. E' attivo da diversi anni l’impianto di depurazione delle acque di lavaggio delle carene dotato di trattamento chimico fisico, prima pioggia e di sistema di monitoraggio remoto dei parametri di processo. Nel 2022 è entrata in azione la 2° stazione di pompaggio mobile per l’aspirazione delle acque nere e di sentina.

Marina Dorica vuole anche dare il proprio contributo per contrastare la deforestazione e utilizza da alcuni anni, per la manutenzioni dei pontili, doghe di legno composito prodotte con il recupero degli scarti di legno (WPC) al posto delle essenze tropicali. Ogni anno con circa 400mq di decking sostituito riusciamo a preservare l’equivalente di 7 ton di foreste. Inoltre Marina Dorica, attraverso l’impiego di rigorose procedure operative e la presenza di numerosi punti di raccolta e isole ecologiche gratuite, controlla e gestisce i rifiuti urbani prodotti dalle imbarcazioni separatamente da quelli prodotti dalle attività commerciali e i rifiuti speciali provenienti dalla piccola manutenzione delle barche.

«Il nostro è un impegno a tutto tondo - conclude il presidente Zuccaro - per far sì che il nostro porto turistico non sia solo sempre più all'avanguardia, ma possa anche offrire risposte concrete sul tema della innovazione e sostenibilità ambientale, fornendo servizi adeguati ed efficienti ai nostri diportisti». Infine, digitando la URL marinadorica.it si entra infatti in un nuovo spazio web ricco di informazioni, foto e video, un portale aggiornato quotidianamente che sa essere anche un vero “strumento di navigazione”. I diportisti potranno: prenotare e pagare il varo e alaggio della propria imbarcazione, gestire in autonomia l’erogazione dei servizi elettrici e idrici del proprio posto barca, verificare i consumi e ricaricare online le proprie utenze, prenotare un ormeggio in transito per imbarcazioni fino a 28 metri, affittare il proprio posto barca nei giorni di inutilizzo, consultare una web cam per vedere lo stato del mare ed una stazione meteo in tempo reale per apprendere velocità e raffica del vento, temperatura, umidità e pioggia caduta.