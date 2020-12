Marche zona gialla o zona arancione? Acquaroli fa chiarezza

«Ricordo a tutti che l'attuale ordinanza che pone le Marche in "zona arancione" sarà in vigore fino a sabato alle ore 24. Venerdì sapremo in maniera definitiva se potremo tornare in "zona gialla"». A parlare è il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, che a poche ore dal discorso del premier Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm del 3 dicembre, fa chiarezza riguardo la situazione delle Marche.

«Ci tengo a specificare che il 3 dicembre scadeva il Dpcm e con esso anche l'ordinanza emanata dal Ministro della Salute. Da venerdì andrà in vigore il nuovo Dpcm che conferma lo schema delle tre fasce di colore per le Regioni. Nella giornata di venerdì quindi, come di consueto, sarà emessa la nuova ordinanza del Ministro della Salute che ci assegnerà la nuova classificazione e che andrà in vigore da sabato alle 24».