Lotto, dea bendata ancora protagonista nelle Marche: vinti 11mila euro

Festa a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, grazie al concorso del Lotto di giovedì 26 ottobre. Nella località marchigiana, come riporta Agipronews, vinti 11.250 euro con i numeri 31-66-69-79 sulla ruota di Bari. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 3,9 milioni di euro, per un totale di 957 milioni da inizio anno.