Lo Castello Antiquo, successo per la terza edizione. Tante le presenze a Falconara Alta tra spettacoli e rievocazioni

FALCONARA - Centinaia di persone, anche da fuori Comune, hanno raggiunto nel fine settimana il borgo di Falconara Alta, dove rievocazioni, mercatini, giochi e spettacoli medievali della terza edizione de ‘Lo Castello Antiquo’ hanno animato le giornate di sabato e domenica, nell’ambito della rassegna ‘MarcheStorie’ della Regione Marche.

Il gran finale domenica sera, con lo spettacolo del fuoco di Otto Mix, che ha illuminato piazza Carducci. Per tutte e due le giornate sono rimasti allestiti accampamenti medievali e mercatini degli antichi mestieri e si sono succeduti cortei e rievocazioni in abiti dell’epoca, visite guidate agli accampamenti, duelli e combattimenti a schema rievocativo, spettacoli di falconeria, giochi da tavola a tema e attività interattive, laboratori creativi per i più piccoli. L’evento è stato organizzato dal Comune di Falconara con la direzione artistica dell’associazione Iride e la collaborazione della Proloco Falconamare. Lo Castello Antiquo ha permesso di far conoscere il borgo di Falconara Alta oltre i confini comunali e, anche per molti falconaresi, è stata l’occasione di apprendere la storia del borgo e del Castello.

Al successo della manifestazione hanno contribuito tante associazioni e realtà locali: Ente Palio San Floriano di Jesi, Palio dei Ronchi di Castelferretti, Brigata Monte Bodio di Ostra, il FabLab per i Laboratori manipolativi, Jumangji Games per lo spazio ludico, l’associazione ‘Il volo della libellula’ e Truccabimbi Magic Raibow per i bambini, le parrocchie della Visitazione della Beata Vergine Maria di Falconara Alta e San Pio X di Collemarino e il comitato Presepe di Rocca Priora.