"Oltre" mani, corpo e apparenza: Emanuele Lodolini presenta il suo libro

ANCONA - Domenica 29 ottobre alle ore 17,30 presso il Seebay Hotel Portonovo verrà presentato il nuovo libro di Emanuele Lodolini, Oltre (Affinità Elettive). Il libro – a cura di Andrea Bomprezzi, copertina firmata dal noto pittore marchigiano Carlo Cecchi – offre un’introspezione dell’autore che con sincerità e umiltà indaga se stesso e la natura umana al fine di comprendere quali possono essere gli stimoli che ci spingono a superare le nostre fragilità e i nostri limiti.

Con garbo e autoironia Lodolini si mette a nudo in questa sorta di romanzo di formazione, ci racconta il cambio di vita e di girovita che negli ultimi anni ha raggiunto, con sacrificio ma senza mai perdere di vista i propri sogni, le speranze e soprattutto la voglia di superarsi, di andare oltre appunto.

Come scrive Elisa Di Francisca nella Prefazione: “La cosa che più mi ha colpito di Emanuele è il suo carattere forte e il suo modo di reagire di fronte alle difficoltà. Non tutti riescono a rimanere con i piedi per terra dopo aver raggiunto grandi obiettivi. Lui non solo lo ha fatto, ma si è anche reinventato […]. Le sfide anche con se stessi nella vita sono fondamentali e possono essere considerate il vero motore. Ciò che ci spinge OLTRE”.

Sfogliando queste pagine emerge la sensibilità dell’enfant prodige della politica anconetana tra fine secolo e inizio Duemila, la fantasia e di sicuro la poesia con cui ancora guarda le cose e le persone, senza morale o facile nostalgia e soprattutto con grande onestà intellettuale. È la testimonianza, scrive Andrea Bomprezzi nella Postfazione, “di una persona rara, schietta e spigolosa a volte, permalosa e rigorosa, umile e altera, uno che sa ascoltare e fare, di sicuro un “altruista”, che si è dedicato a se stesso senza ipocrisie, per diventare exemplum per coloro che lo vorranno seguire”. Nella Postfazione le testimonianze di Andrea Bomprezzi (insegnante e già Sindaco Arcevia), della Prof.ssa Marina Taus (Dirigente Medico SOD Dietetica e Nutrizione Clinica presso Azienda Ospedaliero Universitaria Marche), Prof. Gabriele Pagliariccio (Direttore della UOC Chirurgia Vascolare dell’ASL di Teramo), Simona Lisi, (Artista, Filosofa)