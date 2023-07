La carica degli 80mila: è stato un XMasters da record

Domenica si è chiusa la 12esima edizione di 105XMasters a Senigallia. Fra atleti, appassionati e curiosi sono state oltre 80mila le persone che hanno visitato il Village, il maxi allestimento di oltre 40mila metri quadrati sulla spiaggia di velluto. “Siamo entusiasti per la risposta di pubblico al nostro festival – commentano gli organizzatori Simone Conti e Michele Urbinelli – Ogni anno alziamo sempre di più l’asticella e crediamo che con l’edizione 2023 abbiamo davvero dato tanto in termini di numeri e contenuti fra competizioni, area kids e nuova app per workout e workshop, senza contare le serate insieme a Radio 105”.

Con la testa al 2024

E si parla già di 2024: Skills Comunicazione, agenzia organizzatrice dell’evento, dà appuntamento agli appassionati di sport adrenalinici per la prossima edizione dal 13 al 21 luglio 2024. Un’organizzazione impegnativa quella del festival di sport, musica e divertimento che, all’interno del solo Village, ha coinvolto ogni giorno in media oltre 150 operatori fra personale allo stand, allenatori, service e personale addetto alla logistica. A ciò si aggiunge il grande lavoro di squadra operato dalle forze dell’ordine per tenere sempre alto il livello di sicurezza sulla spiaggia e nel tratto del lungomare di Ponente sia di giorno, durante lo svolgimento del ricco palinsesto sportivo, sia di sera, in occasione delle serate. Proprio le serate sono andate sold out. Successo oltre ogni aspettativa quello registrato, in particolare, in occasione dei due grandi eventi musicali: giovedì 20 con Paolo Noise, Pippo Palmieri e Wender de Lo Zoo di Radio 105, nuovo media partner della manifestazione; tantissime persone sono arrivate a Senigallia anche da fuori regione per la ‘Electro Night’ di sabato sera con i deejay Dimmish, Fabrizio Mammarella, Verdo, Giacomo Fioranelli, Francesco Castelli e Giovi P.