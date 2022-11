Percorso pedonale Passo Varano- Tavernelle-Ingegneria, i residenti vincono la battaglia: la realizzazione entra nel vivo

ANCONA - Passaggio pedonale Passo Varano – Tavernelle in via di costruzione. La battaglia del quartiere, con raccolta firme e mobilitazioni, ha dato i suoi frutti. L’argomento è stato sollevato da Francesco Rubini, capogruppo di Altra Idea di Città e candidato sindaco alle prossime comunali.

«Il progetto interessa il muro di cinta del cimitero di Tavernelle dall’ingresso del settore ebraico fino all’ingresso di via Passo Varano, per 150 metri. Sul lato esterno ci sarà un percorso pedonale anche per ipovedenti- ha spiegato l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi- i lavori sono stati consegnati in urgenza il 12 ottobre, la ditta ha approntato il cantiere con recinzioni idonee. Il muro di cinta è stato demolito e la settimana prossima verrà iniziata l’installazione dei pali di fondazione. Il tempo contrattuale è di 150 giorni, quindi i lavori dovrebbero concludersi a marzo». «In quella zona, oltre a questo, è previsto anche un percorso pedonale e ciclabile tra la facoltà di Ingegneria e Passo Varano già finanziato con il Pnrr, oggi stesso dovrebbero gettare i pali per le fondazioni per la realizzazione del muro di sostegno» ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Manarini.