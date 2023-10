Tutti pazzi per Halloween: tra intagli e ricette, ecco lo Zucca Day da Campagna Amica

ANCONA - Halloween alle porte, bambini pazzi per le zucche nei mercati di Campagna Amica. Lanterne per loro e assaggi di vellutate per i genitori nel corso del Zucca Day che si è tenuto nelle strutture coperte di Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli in vista di Ognissanti. Laboratori di intaglio e decorazione ma anche qualche consiglio su come preparare la zucca in cucina. "Regina indiscussa delle tavole invernali nella versione dei famosi tortelli, la zucca – afferma la Coldiretti – è uno dei prodotti più versatili della cucina italiana e può essere utilizzata sia per le preparazioni salate che per quelle dolci ma anche abbinata a pasta, carne, formaggi e torte. Nel corso del tempo si sono differenziate principalmente due tipologie di utilizzo, una relativa alla preparazione di tortelli, gnocchi, dolci e pane, l’altra come ingrediente di minestre e minestroni. Nel primo caso le varietà più adatte presentano polpa molto soda, asciutta e dolce; per gli altri utilizzi vanno bene anche zucche meno dolci".