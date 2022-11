Giornata dell'Unità Nazionale, consegnate 13 onorificenze al merito: chi sono i premiati

ANCONA - A margine delle celebrazioni per la Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate, il Prefetto Darco Pellos ha consegnato 13 onorificenze al merito della Repubblica Italiana.

L'elenco dei premiati

Andrea Carloni

«Giornalista professionista dal 1987, dopo diverse esperienze maturate nel campo rediofonico, diventa prima giornalista pubblicista e, dal 1987 è giornalista professionista. Svolge da ben 46 anni attività al servizio della comunicazione, conducendo gratuitamente manifestazioni ed eventi in favore di Enti come l'Ospedale INRCA , l'Associazione Patronesse del Salesi e la Croce Gialla di Ancona».

Daniela Cimini

«Medico Chirurgo, attualmente è la responsabile del Dipartimento Prevenzione dell'ASUR regionale e coordina le USCA Unità Speciali di contiunità assistenziali che sin dall'insorgere della pandemia da Covid 19 svolgono un ruolo fondamentale per l'attività domiciliare al servizio delle persone malate. La Cimini , vanta un'importante esperienza professionale nel campo della Sanità Pubblica, in virtù della quale le sono stati conferiti numerosi incarichi di responsabilità in ambito regionale e collaborazioni con gruppi nazionali in materia di prevenzione e vaccinazione di HIV e di screening per le diagnosi precosi di neoplasie».

Abele Donati

«Medico Chirurgo e Professore ordinario , dal 2017 è Direttore della SOD Clinica di Anenstesia e Rianimazione Generale, del Trauma maggiore e Respiratoria dell'Ospedale Rorrette di Ancona, nonché Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Persona dalle elevate competenze professionali e dalle ottime qualità morali e civili, dall'inizio della pandemia da Covid 19 si é impegnato attivamente tanto da far diventare la clinica di rianimazione un punto di riferimento regionale per i pazienti critici affetti dal virus. e dal febbraio 2021 è il Coordinatore regionale per le terapie intensive Covid».

Stefano Gasparini

«Medico Chirurgo e Professore ordinario è il Direttore della Scuola di Specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio dell'Università Politeccnica delle Marche. Ha ottenuto grandi riconoscimenti a livello internazionale per le sue elevate capacità professionali. Dal marzo 2020, in piena emergenza pandemica, ha gestito tutta l'attività di pneumologia interventistica sia per pazienti covid che per tutte le altre patologie, consentendo così di non interrompere mai l'attività diagnostica e terapeutica. Ha altresì favorito la ricerca con la pubblicazione di 18 lavori scientifici incentrati sul tema Covid».

Silvia Guerrini

«Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, entra in servizio nell'anno 2003 ed attualmente é il Comandante del NOE di Bari, competente pe le indagini finalizzate alla tutela ambientale per le province pugliesi di Bari, Barletta-Andria,Trani e Foggia. Il Maggiore vanta numerosi riconoscimenti ed encomi, grazie alle sue ottime capacità professionali e al forte senso del dovere.E' altresì Consigliere qualificato delle Forze Armate per il Diritto Internazionale Umanitario, in virtù delle specifiche abilitazioni conseguite nella Croce Rossa Italiana, organizzazione ove ha prestato servizio volontario per 15 anni».

Patrizia Marcolini

«Medico Chirurgo, attualmente è il Dirigente del Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica. Ha svolto e svolge tuttora tutti i compiti propri dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, prevalentemente nell'ambito della prevenzione e della profilassi delle malattie infettive e delle vaccinazioni. Durante la fase più critica dell'emergenza sanitaria é stato punto di riferimento di diverse Amministrazioni, partecipando a numerose Commissioni e Conferenze di servizi in qualità di componente del Gruppo Tecnico Regionale "Vaccini e strategie di vaccinazione". La dott.ssa Marcolini ha profuso inoltre un particolare impegno nelle attività di completamento delle anagrafi vaccinali informatizzate risultando peraltro referente dei flussi informativi ministeriali per le malatti infettive».

Francesco Ventura

«Primo Maresciallo dell'Aeronautica Militare , attualmente in servizio presso il Centro Intelligence Interforze del Monte Conero. Sottufficiale dalle non comuni doti umane e professionale, si è contraddistinto per la sua preparazione, dedizione, disponibilità e senso del dovere, qualità che gli hanno permesso di diventare un collaboratore apprezzato dai suoi superiori e punto di riferimento per i colleghi».

Rosalia Mercanti

«Infermiera professionale, attualmente è Dirigente per l'Area Infermieristica e ostetricia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.Persona estremamente affidabile e dalle grandi capacità, durante l'emergenza da COVID 19 si è particolarmente prodigata per assicurare adeguati setting di assistenza alle tantissime persone affette dal virus. Attualmente è ancora in prima linea nella sfida del virus, sempre a disposizione dei pazienti».

Diego Pieroni

«Presidente regionale dell'Ente Nazionale Sordi Onlus e dal 2019 direttore tecnico della nazionale maschile di pallavolo sordi. Si è prodigato nell'organizzazione di numerosi eventi sportivi e culturali rivolti a persone sorde. Si è distinto in qualità di relatore in convegni aventi ad oggetto il tema della sordità e dell'abbattimento delle barriere della comunicazione».

Cinzia Borgognoni

«Infermiera professionale, dal 2008 è la Coordinatrice del Dipartimento di Scienze Cardiologiche Mediche e Chirurgiche del Dipartimento di medicina Interna ad orientamento Cardio-Vascolare.Persona dalle grandi capacità professionali e umane, nel corso dell'emergenza da Covid 19 si è occupata con impegno dell'allestimento dei locali, dell'organizzazione dei turni del personale infermieristico ed OSS e alla formazione del personale neo assunto».

Gian Luca Gregori

«Rettore dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona dal 1° novembre 2019 e docente di Marketing e Business Marketing della predetta Università. Ha al suo attivo oltre 190 pubblicazioni scientifiche ed è stato relatore in numerosi convegni, sia in Italia che all'estero. Il Prof. Gregori é altresì impegnato in attività che investono l'area sociale e delle comunità. in tale ambito, fra gli altri incarichi, è Presidente del Consiglio scientifico della Fondazione Marco Fileni rivolta a valorizzare giovani meritevoli con limitate possibilità economiche».

Rossano Bartoli

«Presidente della Lega del Filo d'Oro , associazione fondata nel 1954 ad Osimo che si occupa della riabilitazione, educazione e assistenza delle persone sordo cieche e pluriminorate psicosensoriali. Il dott. Bartoli ha contribuito in prima persona alla crescita ed allo sviluppo della Lega del Filo d'Oro curando il rapporto con le Istituzioni, gli aspetti organizzativi e gestionali, l'attività di promozione e di raccolta fondi. Ha altresì partecipato a numerosi convegni, seminari e trasmissioni televisive a livello regionale e nazionale per promuovere l'attività della Onlus ed anche su questioni di interesse sociale. Per la sua attività e per le sue non comuni capacità e doti umane ha ottenuto numerosi riconoscimenti».

Francesca Montesi

«Vicario, in servizio attualmente in qualità di Vicario presso la Prefettura di Ferrara. La dott.ssa Montesi , già Viceprefetto in servizio presso questa Prefettura è dirigente in possesso di grandi qualità professionali ed umane e durante la sua lunga carriera si é fatta apprezzare per la particolare preparazione e la rilevante capacità organizzativa. In particolare durante l'emergenza sanitaria ha offerto un prezioso apporto a favore dell'Amministrazione e della collettività, offrendo la propria professionalità al servizio di tutti, dedicandosi oltre misura al proprio incarico».