La ricerca scientifica si tinge di rosa: le donne premiate nella Giornata delle Marche

ANCONA - In occasione del 10 di icembre, le Marche più competitive saranno rappresentate, non solo dalla determinazione a superare l’isolamento con lo sviluppo delle infrastrutture, ma anche da due donne marchigiane, che si distinguono nel panorama mondiale per la ricerca scientifica-tecnologica e alle quali verrà assegnato il riconoscimento del Picchio d’Oro, a Francesca Rossi, già docente di Informatica all’Università di Padova, esperta di Intelligenza Artificiale e il Premio speciale del Presidente della Regione a Sofia Scataglini , ingegnere biomedico e professore ordinario presso l'Università di Anversa in Modellazione umana digitale e dispositivi indossabili per l'ergonomia, la salute e il benessere. Entrambe fanno parte di Comitati e gruppi di promozione delle donne in STEAM in tutto il mondo, cioè donne con competenze in materia di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

La XIX edizione della Giornata delle Marche 2023, in programma all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona il 10 dicembre dalle 16.00 si incentrerà, dunque, sullo sviluppo del territorio e delle infrastrutture come volano per la crescita socio-economica, sostenibile, per il miglioramento dei collegamenti, con un focus di rilievo sulla nuova Legge Urbanistica. Una regione ben sviluppata e ben connessa può essere una regione competitiva, attrattiva, trainante su scenari nazionali e sovranazionali. Ne parleranno, oltre al Presidente della Regione Francesco Acquaroli , l’assessore all’Urbanistica, Stefano Aguzzi , Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche, Vincenzo Garofalo, Presidente Autorità Portuale Medio Adriatico, Alex D’Orsogna, AD Ancona International Airport, Massimo Stronati, Presidente CDA Interporto Marche.

La manifestazione sarà condotta da Alvin Crescini e dopo i saluti del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti e del presidente del Consiglio Regionale, Dino Latini e un intervento di un rappresentante delle Associazioni dei Marchigiani nel mondo, la proiezione del video “Un anno di Marche”. Quindi il presidente Francesco Acquaroli sarà intervistato da Daria Paoletti, giornalista di Skytg24. La Giornata si concluderà con la consegna del Picchio d’oro 2023 e la consegna del Premio Presidente della Regione Marche. Si potrà seguire lo svolgimento in diretta della Giornata anche dalla pagina facebook della Regione Marche.

Francesca Rossi – Picchio d’Oro 2023

Già membro del gruppo di esperti sull'Intelligenza Artificiale della Commissione Europea, collabora su vari aspetti dell'etica dell'IA con le Nazioni Unite, il World Economic Forum, la Global Partnership on AI e l'OCSE. Professoressa di informatica all'Università di Padova per 20 anni, Rossi lavora da 8 anni in IBM (IBM Fellow and AI Ethics Global Leader), dove ha fondato il Comitato etico per l'IA. È l'attuale presidente dell'Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI).

Sofia Scataglini – Premio del Presidente della Regione – Giornata delle Marche 2023

E’ un ingegnere biomedico e professore ordinario presso l'Università di Anversa in Modellazione umana digitale (DHM) e dispositivi indossabili per l'ergonomia, la salute e il benessere ed è riconosciuta con il titolo di Ergonomo Europeo (Eur.Erg.), CREE. Le sue attività di ricerca si concentrano sulla ricerca e progettazione di prodotti, sistemi, ambienti e servizi per la salute, la cura e il benessere delle persone utilizzando metodi di Co-Design e User-Centered Design combinati con l'Ergonomia. Sofia Scataglini è membro del comitato scientifico dell'International Ergonomics Association (IEA) e presidente del comitato tecnico IEA sulla modellazione e simulazione umana digitale. Ha fondato il gruppo Digital Human Modeling by Women (DHMW), che si dedica alla promozione delle donne in STEAM in tutto il mondo, cioè donne con competenze in materia di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Sofia Scataglini è coinvolta in diversi gruppi TC per la standardizzazione a livello nazionale (NBN), europeo (CENELEC) e internazionale (ISO e IEC) per ergonomia, indossabilità, tessuti intelligenti, DPI e abbigliamento.