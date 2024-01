Gelateria Quattrini eccellenza italiana: premiata con i "Tre Coni" dalla guida del Gambero Rosso

FALCONARA MARITTIMA – L’eccellenza del gelato in campo nazionale strizza per la seconda volta l’occhio alla Regione Marche. Nell’ottava edizione della Guida Gelaterie d’Italia di Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Orion e presentata al Sigep di Rimini, salgono infatti a due le gelaterie a cui sono stati tributati i “Tre Coni”, il massimo riconoscimento per le attività del settore, nella ristretta cerchia che comprende appena 70 locali in tutta la penisola. Alla conferma di Paolo Brunelli, si affianca la Gelateria Quattrini di Falconara Marittima, che ha aperto lo scorso 22 aprile una nuova sede a Sirolo, a due passi da Piazzale Marino, nell’ambito dei festeggiamenti per i 40 anni di attività.

La storica gelateria di Falconara fu fondata dal nonno nel 1984, è passata poi in mano ai genitori di Erika ed oggi è lei a tenerne le redini dopo aver concluso l’università ed aver fatto delle esperienze fuori. In dolce equilibrio tra la tradizione ed il gusto per l’innovazione, Erika ha già un vissuto lavorativo costellato di premi, avendo già ritirato in passato l’award come “Gelatiere Emergente 2022”, i “Due Coni” della celebre guida e nel 2021 con il titolo di “Miglior gelatiere contemporaneo”. Un riconoscimento che arriva in un anno che si è aperto, peraltro, con la vittoria dell’Italia nella Gelato World Cup che si è svolta dal 20 al 22 gennaio – dopo le selezioni nazionali e continentali – proprio nell’ambito del Sigep (Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè): la squadra azzurra è salita sul gradino più alto del podio precedendo Argentina, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Messico, Perù, Singapore, Taipei Cinese e Ungheria.